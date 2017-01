Malati curati a terra, irruzione notturna negli uffici dell'ospedale di Nola

Una o più persone non ancora identificate si sono introdotte nella notte negli uffici amministrativi dell'ospedale di Nola (Napoli), rovistando in alcune stanze del nosocomio. A quanto si apprende, gli ignoti sarebbero entrati da una finestra dell'ufficio del direttore sanitario, sospeso nell'ambito dell'indagine sui malati curati a terra per mancanza di letti e barelle. Non è ancora chiaro se dall'ufficio, trovato a soqquadro, manchi qualcosa.