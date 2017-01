Malati curati a terra a Nola, De Luca: "Licenziare i responsabili"

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha chiesto di "avviare immediatamente le procedure di licenziamento dei responsabili del Pronto Soccorso e del presidio ospedaliero di Nola". La decisione è stata presa dopo le denunce sulle condizioni in cui sono stati ricoverati alcuni malati, adagiati a terra in assenza di letti e barelle. In mattinata De Luca aveva convocato tutti i responsabili delle Asl e delle aziende ospedaliere della Campania.