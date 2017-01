Malati a terra, vescovo Nola: colpa delle istituzioni non dei medici

Anche il vescovo di Nola, Beniamino Depalma, interviene dopo l'esplosione delle polemiche per i malati curati a terra nell'ospedale della città. "Le colpe partono dai vertici delle istituzioni e del sistema sanitario, che non vedono le enormi difficoltà dell'ospedale nel rispondere con pochi mezzi a una platea di circa 500mila cittadini - ha detto -. La politica non agisca con soluzioni buone solo a strappare un titolo di giornale".