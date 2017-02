Mafia, confiscati beni per 12 milioni a imprenditore palermitano

La polizia ha confiscato beni per oltre 12 milioni di euro a Francesco Francofonte, imprenditore 61enne arrestato a Palermo con l'accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso ed estorsione. Le indagini hanno permesso di accertare come Francofonte, ritenuto vicino alla famiglia mafiosa "Brancaccio", si sia avvantaggiato nella sua attività grazie a tutti quei meccanismi di pressione e coartazione tipici dell'organizzazione criminale.