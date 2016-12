M5S,Capuozzo: non ce la faccio più

"Io non ce la faccio più, è finita. Posso reggere qualsiasi cosa, ma non finire in galera per colpa di qualcun altro. E' inaccettabile". Così il sindaco di Quarto, Rosa Capuozzo, piangendo parla con Alessandro Nicolais, consigliere e capogruppo M5S allo stesso Comune, in un'intercettazione della Dda del 16 dicembre. Nella telefonata il primo cittadino sollecita una presa di posizione politica "altrimenti - dice - me ne vado".