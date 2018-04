Lungomare Napoli, colpi di pistola in aria: nessun ferito

Colpi d'arma da fuoco in aria sono stati sparati in serata in Via Chiatamone, nella zona adiacente al Lungomare di Napoli, in quel momento molto affollato. I carabinieri hanno sequestrato alcuni bossoli rinvenuti sul selciato. Non ci sono feriti. Stando a una prima ricostruzione, pare che dopo il furto di uno scooter sul posto sia arrivata un'auto da cui sarebbero partiti gli spari.