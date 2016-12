Lite per viabilità, aggredito a Napoli il giornalista Luigi Necco

Il giornalista Luigi Necco è stato aggredito in piazza Arenella al Vomero, a Napoli , da uno sconosciuto che lo accusava di aver procurato, durante una manovra dinanzi ad una pasticceria della zona, danni alla sua vettura. "Cosa non vera - dice Necco - perché non mi ero affatto mosso e quando ho provato a spiegarlo è accaduto l'imprevedibile".

L'uomo, secondo quanto racconta lo stesso Necco, ha sferrato all'indirizzo del giornalista un pugno. Poi non contento ha preso di mira il lunotto posteriore della vettura del giornalista, danneggiandolo.



Necco che aveva estratto una piccola telecamera per filmare i danni alla sua macchina è stato nuovamente aggredito. "Mi ha dato calci e pugni - afferma il giornalista - fino a quando non ha preso la mia telecamerina, nonostante siano intervenute numerose persone che hanno tentato di fermarlo, e poi si è allontanato".



Il giornalista, quindi, è stato accompagnato in ospedale, con un'ambulanza, al vicino Cardarelli, per essere medicato: "Per fortuna nulla di grave", assicura. "Che volete che dica - afferma sconsolato Necco che è stato autore di servizi sportivi ma anche di reportage sulla camorra - mi sembra che in questa città la follia e la violenza stanno prendendo il sopravvento".



Sul posto è giunta una volante della polizia. In tanti quelli che avrebbero fornito agli investigatori utili all'identificazione dell'aggressore.