Lite mortale a Napoli, padre strangola il figlio e poi si fa arrestare

Un uomo ha strangolato il figlio durante una lite in famiglia in serata a Napoli. E' successo in uno stabile al numero 45 di via Castaldi e Sequino, a Pianura. A chiamare i carabinieri è stata la moglie dell'omicida. Sul posto è giunta prima una pattuglia della polizia che ha arrestato l'uomo che si trovava in stato di shock. La vittima aveva 42 anni.

Massimiliano Avagliano, di 42 anni, ha perso la vita per opera di suo padre Santo, di 67 anni, che è stato fermato dagli agenti della polizia. Il delitto è avvenuto all'interno dell'abitazione della famiglia, al quinto piano dello stabile. A dare l'allarme è stata la moglie di Santo Avagliano che al pronto intervento ha detto. "Correte, c'è stata una disgrazia".



I primi ad accorrere sono stati gli agenti di polizia in servizio nella zona di Pianura. All'arrivo in casa i poliziotti hanno trovato Massimiliano Avagliano già morto e il padre in stato di shock. L'uomo è stato bloccato ma si è subito mostrato collaborativo. Massimiliano Avagliano - secondo gli elementi raccolti finora - viveva in casa con il padre e la madre. La polizia sta facendo indagini per ricostruire i motivi della lite.