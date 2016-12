Lite in una scuola media di Napoli, bullo accoltella un 15enne: è stato operato e non è in pericolo di vita

Uno studente 15enne di una scuola media di Napoli è stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo essere stato accoltellato da un coetaneo al culmine di una lite. E' accaduto nell'Istituto comprensivo Teresa Confalonieri, in vico San Severino, nel centro storico della città partenopea. La zia: "I medici del Loreto Mare lo hanno operato e non è più in pericolo di vita ". L'aggressore è stato fermato dalla polizia: è accusato di tentato omicidio .

Il diverbio tra i due minorenni, che sono compagni di classe, è cominciato all'interno della scuola, per poi proseguire nel cortile esterno. Tracce di sangue sono state trovate anche in via San Biagio dei Librai, a pochi metri dall'ingresso dell'istituto Confalonieri.



Secondo quanto riferiscono i familiari del ragazzo ferito, il 17enne che ha accoltellato M.E. è conosciuto come un bullo ed aveva già minacciato in passato la vittima e altri compagni.