Obbligo di andare a lavoro per cinquanta dei 55 dipendenti dell'ospedale Loreto Mare di Napoli finiti agli arresti domiciliari dopo il blitz anti assenteismo di venerdì. La decisione, ha spiegato il procuratore aggiunto Nunzio Fragliasso, che parla di una sorta di contrappasso per i furbetti del cartellino, è stata presa "per evitare la paralisi della struttura: saranno costretti ad andare al lavoro e resteranno a casa quando non saranno in servizio".