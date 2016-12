Ischia, modella di Victoria's Secret cade dal "jet surf": rischia la paralisi

Grave incidente alla modella Yfke Sturm, top model di Victoria's Secret. La 33enne olandese è rimasta ferita mentre si trovava in mare al largo tra i Maronti e S.Angelo (Ischia). Era a bordo di un "surf jet" (una tavola da surf motorizzata) quando, per cause in corso di accertamento della Guardia Costiera, è caduta in mare e ha subito un impatto con il surf. La giovane rischia la paralisi.