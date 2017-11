Ischia, la Procura ha nominato i consulenti tecnici dopo i crolli

La procura di Napoli ha nominato due ingegneri come consulenti tecnici ai quali, al momento, è stato conferito l'incarico di consentire la messa in sicurezza dello stato dei luoghi dove si sono verificati i crolli. L'intervento serve per accertare le cause dei crolli. In pratica in questa prima fase i tecnici dovranno coordinare gli interventi per la conservazione dello stato dei luoghi.