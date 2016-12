Ischia, fiamme in case di cura

Paura a Villa Stefania, una casa di cura per malati mentali che si trova sull'isola di Ischia (Napoli). Un incendio è scoppiato in serata in una stanza costringendo all'evacuazione la struttura sanitaria dell'ASL Na2 Nord, che ospita alcuni uffici sanitari, e una decina di pazienti, trasferiti in un'altra struttura. Non si esclude l'origine dolosa delle fiamme.