Ischia, ambulanza bloccata da un paletto dissuasore: muore una turista

A Sant'Angelo di Ischia una turista è morta in attesa dell'ambulanza rimasta bloccata dal paletto dissuasore che delimita l'area pedonale. "E' un fatto gravissimo e bisogna accertare tutte le responsabilità", ha commentato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione sanità. "E' assurdo che l'equipaggio dell'ambulanza non abbia la chiave per accedere all'isola pedonale di Sant'Angelo".

La vittima è una turista tedesca, colta da malore domenica sera intorno alle 21 nel suo hotel. Secondo Borrelli bisogna verificare "se il malore era di quelli che non avrebbe comunque lasciato scampo perché, se così non fosse, i responsabili vanno indagati per omicidio colposo".



Il consigliere dei Verdi aggiunge: "Già il fatto che l'isola pedonale, per volere del Comune, sia delimitata da una transenna chiusa con un catenaccio lascia perplessi, ma che poi un'ambulanza non riesca a passare, né a trovare la chiave del lucchetto in tempi brevissimi lascia davvero senza parole". E ribadisce che "su questa vicenda va fatta chiarezza totale, sia per rispetto del turista morto e della sua famiglia e per evitare altre tragedie simili, sia perché i responsabili devono pagare per la grave negligenza che potrebbe aver provocato la morte di una persona".