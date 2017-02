Irpinia, bus in scarpata: guasto meccanico provocò blocco dei freni

Fu un guasto meccanico a determinare la compromissione dell'impianto frenante del bus che il 28 luglio del 2013 precipitò dal viadotto Acqualonga dell'A16 Napoli-Canosa, in Irpinia, provocando la morte di 40 persone. Lo ha confermato durante il processo in corso ad Avellino l'ingegnere Alessandro Lima, incaricato dalla Procura di redigere una perizia per stabilire le cause che determinarono il drammatico incidente.