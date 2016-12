Investe e uccide anziano: il pirata della strada è un vicesindaco

11:54 - E' stato rintracciato il pirata della strada che, dopo aver travolto e ucciso un anziano a Castellabate, nel Salernitano, si è dato alla fuga: si tratta del vicesindaco della cittadina campana, Luisa Maiuri. La donna è stata ascoltata per ore nella serata di martedì dalla polizia stradale, che sta anche analizzando le telecamere a circuito chiuso piazzate nella zona per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la vittima, Giuseppe Spinelli, di 88 anni, stava attraversando la strada in località San Pietro, in una zona poco illuminata, quando sarebbe stato investito dapprima da un'Audi A5 che avrebbe sbalzato il corpo dell'uomo nella corsia opposta, proprio mentre sopraggiungeva una Alfa Romeo bianca, guidata appunto dal vicesindaco Luisa Maiuri.



L'impatto, inevitabile, e poi la fuga della donna, che non si sarebbe fermata a prestare soccorso. Il sostituto procuratore Greco ha intanto disposto un più accurato esame esterno del corpo della vittima. Da esso, infatti, potrebbero venire nuovi elementi per far luce sulla vicenda.