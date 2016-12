Ingegnere campano assunto alla Nasa In Italia nessuno gli dava un lavoro

Siamo davanti all'ennesima storia di un talento italiano costretto a fuggire all'estero per avere un futuro. Roberto Carlino, 26enne di Fuorigrotta, ha una laurea in ingegneria aerospaziale con tanto di lode e un curriculum spedito in ogni angolo d'Italia. La risposta era sempre la stessa: "Ci dispiace, c'è crisi". Poi è arrivata una mail, finalmente positiva. Dal centro Nasa della Silicon Valley.