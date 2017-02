Incidente sul lavoro a Napoli, muore schiacciato un operaio 48enne

Un uomo di 48 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto a Napoli in via Domenico Padula nel quartiere Pianura. E' stato colpito da una trave mentre la scaricava da un camion ed è deceduto per i gravi traumi riportati. Sono intervenuti il personale del 118 ed i carabinieri che stanno ricostruendo la vicenda.