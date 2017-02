Incidente stradale nel Casertano, muore carabiniere fuori servizio

Un brigadiere dei carabinieri, Giovanni Romano, di 37 anni, è morto in un grave incidente stradale avvenuto a Sant'Andrea del Pizzone, nel Casertano. Il sinistro ha coinvolto la Ford Focus a bordo del quale il militare, non in servizio, viaggiava da solo, e un'altra vettura, una Hyundai Tucson, che trasportava almeno 5 passeggeri, tra cui una bambina piccola, tutti rimasti feriti. Sono stati tutti portati dal 118 in diversi ospedali della zona.