Incidente mortale a Salerno, giudice: "Diele pericoloso socialmente"

"La consuetudine di Domenico Diele con gli stupefacenti era già emersa in diverse precedenti occasioni", ha sottolineato Zunica, per il quale esiste "un concreto e attuale pericolo di ulteriori condotte recidivanti" nonostante "lo status forma dell'interprete sia di incensurato".



"Ha agito in spregio delle più elementari norme di prudenza" - Secondo il gip, "Diele ha agito in spregio delle più elementari norme di prudenza, mettendosi alla guida, per tragitto significativo (da Roma a Matera e poi da Matera a Roma) nonostante un provvedimento di sospensione della patente". L'attore delle serie tv 1992 e 1993 ha inoltre "violato in maniera palese le ulteriori previsioni del codice della strada in tema di rispetto della distanza di sicurezza e di obbligo di tenere una velocità adeguata alle condizioni della strada".



Il pm dispone nuovi esami tossicologici - Diele dovrà inoltre ripetere gli esami tossicologici, questa volta con un prelievo di materiale cheratinico, come i capelli. Lo ha disposto il pm della Procura della Repubblica di Salerno, Elena Cosentino, che ha notificato un avviso sia all'indagato per omicidio stradale aggravato sia ai familiari della vittima. L'accertamento tecnico irripetibile si svolgerà venerdì.



Diele, che pur avendo ottenuto il beneficio degli arresti domiciliari, resta nel carcere di Salerno - Fuorni perché non è ancora stato trovato un braccialetto elettronico, misura necessaria per il trasferimento ai domiciliari.