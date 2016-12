Incidente cantiere A3,muore operaio

Incidente mortale questo pomeriggio sulla A3 in direzione Napoli: un operaio di 48 anni, Giuseppe Scarano è stato travolto da un camion della ditta che stava eseguendo i lavori nel cantiere autostradale. L'incidente è avvenuto all'altezza del km 7 nei pressi dello svincolo per Portici (Napoli). L'uomo, residente a Sant'Antimo (Napoli), è morto sul colpo. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica.