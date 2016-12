Incidente auto, morti 2 giovani

Due giovani sono morti e un terzo si trova in gravi condizioni per un incidente stradale avvenuto a Bellizzi, nel Salernitano. Una Ford Focus con tre ragazzi a bordo è uscita dalla carreggiata schiantandosi contro un albero. I giovani, tutti di Bellizzi, hanno tra i 22 e 24 anni. Il ragazzo rimasto ferito è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona a Salerno.