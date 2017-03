Incendio in casa nel Salernitano, muoiono anziani coniugi

Tragedia a Sarno, nel Salernitano, dove due persone, un uomo di 89 anni, Adolfo Salvio, e la moglie, di 80, sono decedute a causa di un incendio sviluppatosi in casa. L'uomo è morto carbonizzato, mentre la moglie, soccorsa e portata in ospedale, è spirata poco dopo per le gravi ustioni riportate. Ancora da chiarire le cause dell'incendio, forse partito da una stufa.