Incendi Vesuvio, pm Napoli: "Origine dolosa è ipotesi più fondata"

"Siamo in una fase preliminare, ma tutto fa propendere per la natura dolosa degli incendi". Lo ha detto il procuratore reggente di Napoli, Nunzio Fragliasso. La procura ha aperto un fascicolo per l'ipotesi di incendio boschivo ed è in coordinamento con gli altri due uffici giudiziari, le procure di Torre Annunziata e Nola, nel cui territorio di competenza si estendono gli incendi sul Vesuvio.