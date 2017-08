Incendi sul Vesuvio, sindaci: "Stato d'emergenza nazionale"

Richiesta dello stato di emergenza nazionale per gli incendi, consegna delle fasce tricolori al prefetto di Napoli in occasione dell'incontro in programma giovedì e affitto di un elicottero se non ne arriveranno altri. Sono le decisioni prese nella riunione dei tredici sindaci della comunità del Parco Nazionale del Vesuvio svoltasi nella sala consiliare del Comune di Ottaviano. Nell'incontro è stato fatto il punto sui roghi che stanno devastando l'area.