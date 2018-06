In auto colpita da airbag, grave bimba di due anni a Napoli

Una bambina di due anni è rimasta schiacciata dall'airbag ed ora in terapia intensiva all'ospedale Santobono di Napoli. La piccola era in braccio alla madre. Forse per il suo agitarsi, il padre, che era alla guida, ha perso il controllo dell'auto ed è andato a sbattere contro il guardrail. L'urto ha fatto scoppiare l'airbag che ha schiacciato il torace della piccola. I genitori non indossavano la cintura di sicurezza.