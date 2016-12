Il marito non la soddisfa a letto: nonnina 84enne chiede il divorzio

Secondo lo stereotipo, a essere poco interessate al sesso sono le donne, che per questo hanno sempre qualche scusa pronta per sottrarsi alla "ginnastica da letto". Da Scafati, nel Salernitano , arriva però la classica eccezione alla regola: una 84enne ha infatti chiesto la separazione dal marito perché l'anziano coniuge, che ha 88 anni, non è più capace di soddisfarla a letto.

La donna, riporta il giornale locale Salerno Today, si è rivolta a un avvocato per avviare le pratiche per la separazione, e a nulla sono valsi i tentativi del legale di farle cambiare idea: la nonnina gli ha risposto che, non avendo né figli né nipoti a cui badare, ha intenzione di vivere la propria vita fino in fondo, senza rinunciare alla passione.