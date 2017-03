Guerriglia urbana a Napoli, scontri e molotov al corteo anti-Salvini: 4 fermi

Napoli, proteste contro la visita di Matteo Salvini: scontri con la polizia 1 di 28 Ansa Ansa Napoli, proteste contro la visita di Matteo Salvini: scontri con la polizia 2 di 28 Ansa Ansa Napoli, proteste contro la visita di Matteo Salvini: scontri con la polizia 3 di 28 Ansa Ansa Napoli, proteste contro la visita di Matteo Salvini: scontri con la polizia 4 di 28 Ansa Ansa Napoli, proteste contro la visita di Matteo Salvini: scontri con la polizia 5 di 28 Ansa Ansa Napoli, proteste contro la visita di Matteo Salvini: scontri con la polizia 6 di 28 Ansa Ansa Napoli, proteste contro la visita di Matteo Salvini: scontri con la polizia 7 di 28 Ansa Ansa Napoli, proteste contro la visita di Matteo Salvini: scontri con la polizia 8 di 28 Ansa Ansa Napoli, proteste contro la visita di Matteo Salvini: scontri con la polizia 9 di 28 Ansa Ansa Napoli, proteste contro la visita di Matteo Salvini: scontri con la polizia 10 di 28 Ansa Ansa Napoli, proteste contro la visita di Matteo Salvini: scontri con la polizia 11 di 28 Ansa Ansa Napoli, proteste contro la visita di Matteo Salvini: scontri con la polizia 12 di 28 Ansa Ansa Napoli, proteste contro la visita di Matteo Salvini: scontri con la polizia 13 di 28 Ansa Ansa Napoli, proteste contro la visita di Matteo Salvini: scontri con la polizia 14 di 28 Ansa Ansa Napoli, proteste contro la visita di Matteo Salvini: scontri con la polizia 15 di 28 Ansa Ansa Napoli, proteste contro la visita di Matteo Salvini: scontri con la polizia 16 di 28 Ansa Ansa Napoli, proteste contro la visita di Matteo Salvini: scontri con la polizia 17 di 28 Ansa Ansa Napoli, proteste contro la visita di Matteo Salvini: scontri con la polizia 18 di 28 Ansa Ansa Napoli, proteste contro la visita di Matteo Salvini: scontri con la polizia 19 di 28 Ansa Ansa Napoli, proteste contro la visita di Matteo Salvini: scontri con la polizia 20 di 28 Tgcom24 Tgcom24 Napoli, proteste contro la visita di Matteo Salvini: scontri con la polizia 21 di 28 Tgcom24 Tgcom24 Napoli, proteste contro la visita di Matteo Salvini: scontri con la polizia 22 di 28 Tgcom24 Tgcom24 Napoli, proteste contro la visita di Matteo Salvini: scontri con la polizia 23 di 28 Tgcom24 Tgcom24 Napoli, proteste contro la visita di Matteo Salvini: scontri con la polizia 24 di 28 Tgcom24 Tgcom24 Napoli, proteste contro la visita di Matteo Salvini: scontri con la polizia 25 di 28 Ansa Ansa Napoli, proteste contro la visita di Matteo Salvini: scontri con la polizia 26 di 28 Ansa Ansa Napoli, proteste contro la visita di Matteo Salvini: scontri con la polizia 27 di 28 Ansa Ansa Napoli, proteste contro la visita di Matteo Salvini: scontri con la polizia 28 di 28 Ansa Ansa Napoli, proteste contro la visita di Matteo Salvini: scontri con la polizia leggi dopo slideshow ingrandisci

Scontri tra polizia e manifestanti - Alcuni manifestanti, con indosso passamontagna e caschi, hanno lanciato molotov e sassi contro la polizia in assetto anti sommossa. Gli agenti hanno risposto con lacrimogeni e con diverse cariche. Una molotov ha colpito un cellulare dei carabinieri e provocato un principio di incendio subito estinto. Terrore tra la gente che ha cercato rifugio nei palazzi circostanti. Piazzale Tecchio, via Diocleziano e via Giulio Cesare ridotte a un campo di battaglia, con i cassonetti dei rifiuti dati alle fiamme e riversi in strada.



Auto distrutte e gente terrorizzata - I commercianti hanno abbassato le saracinesche con la gente, terrorizzata, che chiedeva rifugio. Nell'area della protesta sono state distrutte automobili e sono stati divelti segnali stradali. Il corteo ha mostrato inoltre scritte contro la polizia e contro il fascismo. Il lancio di lacrimogeni e la densa coltre di fumo hanno reso l'aria irrespirabile nel quartiere di Fuorigrotta.



Lancio di petardi prima del corteo - Poco prima, dal corteo, era partito un lancio di petardi contro gli agenti che presidiavano l'ingresso della Mostra d'Oltremare, teatro della convention del leader della Lega. La polizia ha reagito usando lacrimogeni e numerosi getti di idrante dai mezzi blindati. I manifestanti hanno cercato di forzare il blocco per consegnare il "foglio di via popolare" a Salvini, lanciando petardi contro gli uomini delle forze dell'ordine.



Salvini denuncia De Magistris - Incidenti annunciati dopo la visita di Salvini in città e il via libera del prefetto al comizio alla Mostra d'Oltremare. Il sindaco De Magistris si era espresso contro la prefettura: "Respingo l'ordinanza". Rabbiosa la replica del leader della Lega: "Scandaloso che sindaco decida chi può venire. Mi insulta, lo porterò in tribunale".



"Cori contro i napoletani? Era un'Italia diversa" - "Vent'anni fa quando ho preso la tessera della Lega, l'Italia era diversa. Ora invece il Paese deve vincere tutta insieme e Napoli e il Sud sono troppo importanti per lasciarli in mano ai de Magistris o i Crocetta di turno". Il leader del Carroccio ha risposto così ai cronisti che gli chiedevano dei cori contro i napoletani. "Napoli era una capitale mondiale - ha affermato Salvini - prima che il centralismo romano negasse tutto e derubasse tutti e quindi penso che valorizzare quest'Italia, che è lunga e diversa, sia importante. Vent'anni fa avevamo in tasca la lira, non c'era l'Isis, l'immigrazione fuori controllo non c'era la legge Fornero".