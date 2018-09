Guerra tra clan, "stesa" a Napoli: spari contro le finestre di una casa

Due colpi di pistola hanno raggiunto il balcone di un'abitazione nel quartiere Soccavo, a Napoli, infrangendo il vetro di una finestra. Incolume l'uomo che vive nella casa e che non ha nulla a che fare con la criminalità organizzata. Si tratta dell'ennesima "stesa", spari in aria a scopo intimidatorio esplosi durante raid di giovani in moto legati a clan della zona. Il fenomeno si ripete da tempo: pochi giorni fa una donna è stata ferita.