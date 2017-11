Grave il migrante ferito in un centro accoglienza, protestano gli altri ospiti

Momenti di tensione nel centro di accoglienza di Gricignano d'Aversa (Caserta ). Alagiee Bobb, 19enne del Gambia, dopo aver dato fuoco alla stanza in cui alloggiava , è stato ferito a colpi di pistola da uno dei soci della struttura, il 43enne Carmine Della Gatta. Nel pomeriggio i richiedenti asilo, ospiti del centro, hanno inscenato una protesta con dei blocchi gettando immondizia e vari oggetti in strada e provocando l'intervento della polizia.

Un funzionario di polizia ha cercato di mediare, rassicurando e calmando i migranti. Sono arrivati anche alcuni italiani, ma non sono state segnalate tensioni con i residenti.



Le ragioni della protesta - Il giovane ferito aveva appiccato l'incendio al suo alloggio in segno di protesta: chiedeva una connessione Internet e migliori condizioni di vita nel centro temporaneo di accoglienza "La Vela". L'uomo che gli ha sparato è stato sottoposto a fermo dai carabinieri, intervenuti dopo il ferimento. Della Gatta avrebbe avuto con Bobb Alagiee una violenta lite in seguito all'incendio appiccato, che aveva causato l'evacuazione degli altri migranti ospitati nello stabile, e avrebbe esploso dei colpi contro di lui mentre si trovava a bordo di un'auto.



Fermato l'aggressore - Successivamente il 43enne si è allontanato sulla stessa vettura, guidata da un secondo uomo, facendo perdere le sue tracce. Gli accertamenti dei militari hanno consentito, anche grazie alle dichiarazioni di un testimone, di individuare, identificare e sottoporre a fermo l'uomo.



La vittima, trasportata d'urgenza al Pronto soccorso dell'ospedale civile di Aversa dal 118, è stata poi trasferita al Cardarelli di Napoli in rianimazione dove si trova ancora, in prognosi riservata.



L'abitazione del 43enne è stata poi perquisita e gli sono stati sequestrati quattro fucili e due pistole, tutte armi legalmente detenute. I carabinieri hanno recuperato e sequestrato un'ogiva conficcata nell'asfalto. Nel frattempo, le fiamme nella stanza sono state spente dai dei vigili del fuoco di Aversa.