Giugliano, marito e moglie uccisi e gettati in un dirupo per la vendita di casa: un fermo

16:17 - Una persona è stata fermata nella notte dalla polizia a Giugliano (Napoli) per l'omicidio di Luigi Simeone e di Immacolata Assisi, la coppia di coniugi trovata uccisa in una scarpata alla periferia della cittadina a nord di Napoli. Il fermato è un conoscente delle due vittime. I corpi erano stati trovati nella mattinata di domenica sulla scarpata di una vecchia cava di tufo.

Il movente del duplice delitto sarebbe da ricercare in questioni finanziarie legate alla compravendita di un appartamento. L'uomo sottoposto a fermo si chiama Antonio Riano ed è incensurato.



Le vittime Luigi Simeone, 50 anni tassista residente a Melito (Napoli), e della moglie Immacolata Assisi, sua coetanea, erano giunte sul luogo del ritrovamento dei corpi a bordo del taxi dell'uomo. Nella vettura erano state ritrovate delle vistose macchie di sangue. Ma la stessa macchina era stata trovata chiusa dagli investigatori che però non hanno ancora trovato le chiavi.



L'ipotesi di un omicidio-suicidio era stata da subito scartata dai poliziotti. La vita dei due coniugi è stata passata al setaccio: nessuna ombra. Abitavano a Melito, ad una manciata di chilometri del delitto. E sembra che sabato sera abbiano cenato in un locale della fascia costiera domiziana.



Sette i bossoli ritrovati sul luogo del delitto: le due vittime sono state colpite alla testa. Le modalità dell'assassinio non sembrerebbero pero' di matrice camorristica. Sconcerto tra i tassisti di Napoli per la morte del loro collega descritto come un uomo tranquillo ed estremamente pacato.