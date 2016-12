Giubileo, la salma di Padre Pio lascia Roma e "torna a casa" nella sua Pietrelcina

Oltre 500 persone hanno accolto le spoglie di San Pio che torna nella sua Pietrelcina (Benevento) dopo 100 anni, come predisse un mese prima della sua morte il frate delle stimmate. Le spoglie di San Pio hanno lasciato questa mattina Roma , dove erano giunte il 3 febbraio in occasione del Giubileo , e resteranno a Pietrelcina fino a domenica per poi fare ritorno a San Giovanni Rotondo .

Si avvera la "profezia" dei cent'anni - "Ci vediamo tra cent'anni", avrebbe detto il santo di Pietrelcina cento anni fa, esattamente il 17 febbraio del 1916 prima di lasciare il suo paese per sempre. Ed effettivamente la profezia si avvera.



L'aneddoto è raccontato dal giornalista Raffaele Iaria nel volume "Padre Pio. 'Quei' giorni a Pietrelcina" (Tau editrice), in cui ripercorre la fase iniziale della vita del santo frate cappuccino: dalla nascita, alla formazione, alla vocazione religiosa, alle stimmate, fino alla partenza definitiva prima per Foggia e poi per San Giovanni Rotondo dove Padre Pio visse 52 anni della sua vita.



Oltre 500mila fedeli a Roma per Padre Pio - Sono stati 500mila i fedeli che hanno partecipato agli eventi in onore di San Pio che si sono svolti a Roma presso le basiliche di San Lorenzo fuori le mura, San Salvatore in Lauro e San Pietro. E' la stima diffusa dalla Questura di Roma sottolineando che "dall'arrivo a Roma delle spoglie, le forze dell'ordine hanno garantito la sicurezza ad una fila, mai interrotta, di persone che, con grande pazienza e collaborazione, si sono sottoposte ai controlli per l'accesso alle aree di culto".