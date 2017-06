Gita alle Cascate del Niagara con soldi pubblici: indagato l'ex presidente della Confcommercio di Napoli

Avrebbe utilizzato i soldi della Camera di Commercio di Napoli per una gita, per sei persone, alle Cascate del Niagara. Per questo Pietro Russo, 76 anni, fino al gennaio 2017 presidente della Confcommercio di Napoli, è gravemente indiziato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e turbata libertàdegli incanti.