Furto carte identità, 20 arresti

I carabinieri hanno sgominato un gruppo criminale, con base a Melito di Napoli, operante nel Sud Italia, specializzato nei furti di documenti d'identità presso gli uffici comunali. Molti dei documenti rubati, sono stati ritrovati in possesso a cittadini stranieri fermati in Italia e in varie nazioni europee. Venti le persone arrestate, tra Lecce, Napoli e Caserta, nell'ambito dell'operazione denominata "Bingo".