Foto hard con decine di amanti: aperta un'inchiesta sulla "ricattatrice" di Ischia

La polizia di Ischia ha aperto un'inchiesta su una 40enne del posto, indagata per aver molestato e probabilmente anche ricattato decine di uomini sposati minacciando di rendere pubbliche alcune foto hard salvate sul suo cellulare . Tra le vittime della "stalker seriale" anche ingegneri, avvocati, medici e insegnanti. Le autorità indagano anche su un complice , con il quale la donna teneva in scacco le famiglie di un'intera comunità.

"Vendicatrice di mogli tradite" - La 40enne, che si è autoproclamata "vendicatrice di mogli tradite", contattava i fedifraghi tramite profili falsi sui social network, alcuni dei quali sono stati individuati e bloccati. I reati contestati al duo vanno dallo stalking alla sostituzione di persona, dalla diffamazione alla divulgazione di materiale pornografico e all'estorsione.



Perquisizione in crociera - Le autorità hanno sequestrato lo smartphone e il tablet all'indagata mentre era su una nave da crociera con il marito. E' stato il comandante dell'imbarcazione, avvisato dal vicequestore Alberto Mannelli, a perquisire la cabina della coppia. Secondo gli inquirenti, nei dispositivi elettronici sequestrati si troverebbero le prove dell'attività illecita della donna.



L'adescamento sui social - Gli investigatori hanno ricostruito l'iter con cui la presunta stalker adescava le sue vittime: attraverso una serie di falsi profili social, otteneva l'amicizia di esponenti della cosiddetta "Ischia bene" e talvolta riusciva a farsi inviare da loro foto compromettenti, coinvolgendoli in un gioco di sesso virtuale. Una volta in possesso delle immagini hard, la donna contattava mogli e fidanzate per svelare il tradimento dei loro compagni.