Fondi editoria, 5 anni a Ciarrapico

Giuseppe Ciarrapico è stato condannato a cinque anni di carcere per bancarotta. Per l'accusa l'ex senatore è colpevole del crac della società "Editoriale Ciociaria Oggi" e della distrazione dei relativi fondi pubblici destinati all'editoria. Secondo la ricostruzione del pubblico ministero, Ciarrapico avrebbe utilizzato le casse dell'azienda con "l'intenzione di ingannare i soci e il pubblico" e per "conseguire un ingiusto profitto".