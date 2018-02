Fiamme in ospedale Benevento, era in corso ristrutturazione

Paura nella notte all'ospedale "Rummo" di Benevento per un incendio scoppiato all'interno del padiglione di Emergenza. Intorno alle 4 il fuoco si è sviluppato tra il terzo e il quarto piano, in un'area dove erano in corso alcuni lavori di ristrutturazione. Le porte di emergenza antifuoco e antifumo hanno consentito di isolare immediatamente l'area e non è stato necessario evacuare i reparti in prossimità del rogo.