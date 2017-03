Ferisce la nuora a colpi d'ascia e fugge: uomo ricercato a Napoli

Un uomo è ricercato dalla polizia a Napoli dopo aver aggredito e ferito a colpi d'ascia la nuora, ora ricoverata in ospedale. L'uomo è uscito da casa, dove era agli arresti domiciliari, nel quartiere Pianura e ha affrontato la nuova colpendola più volte alle gambe. La donna è stata trasportata all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta: i medici l'hanno giudicata grave ma non in pericolo di vita.