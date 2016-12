Falsi invalidi, trenta provvedimenti di custodia cautelare a Napoli

08:32 - Percepivano una pensione di invalidità grazie a false certificazioni, e sono stati scoperti dopo essere stati sorpresi a lavorare in vari negozi di Napoli: per questo i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di una trentina di persone. Nel corso dell'operazione contro i falsi invalidi, i militari hanno anche sequestrato beni per un valore pari a 2 milioni e 420mila euro.

napoli, scoperti trenta falsi invalidi di Bruna Varriale embed video

Gli indagati sono ritenuti responsabili a vario titolo di concorso in truffa ai danni di ente pubblico, contraffazione di certificazioni mediche, falsità ideologica da parte di pubblico ufficiale in atto pubblico.



A inchiodare i falsi invalidi le riprese delle telecamere nascoste in vari esercizi commerciali. è La somma sottoposta a sequestro preventivo e' ritenuta dagli investigatori quella corrispondente alle pensioni di invalidità ricevute indebitamente.