Esplosione Napoli, 15 sfollati

Almeno 15 persone dovranno passare la notte fuori delle proprie abitazioni a causa dell'esplosione avvenuta nel centro di Napoli. Nei due palazzi fatti evacuare sono in corso accertamenti per verificare eventuali danni strutturali. "Stiamo pensando alle persone che per adesso devono lasciare casa - ha detto l'assessore alla Protezione civile, Borriello -. Hanno rifiutato una nostra soluzione in alberghi preferendo case di loro amici o parenti".