06:32 - L'esplosione di un pacco di petardi ha causato il crollo parziale dell'androne di un edificio nel quartiere napoletano di Barra. Tre le persone rimaste ferite in maniera non grave. Sulla vicenda indaga la polizia.Numerose gli interventi dei vigili del fuoco, sia in città che in provincia, per l'incendio di cumuli di rifiuti.