Esplode fabbrica di fuochi d'artificio nel Napoletano, tre morti e quattro feriti

Tre morti e quattro feriti: è questo il bilancio dell'esplosione di una fabbrica di fuochi di artificio in località Ponte Riccio a Qualiano, in provincia di Napoli. In seguito allo scoppio si è sviluppato un incendio. Le persone coinvolte lavoravano tutte nella fabbrica Schiattarella, al confine tra i Comuni di Qualiano e Giugliano.