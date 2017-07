Massima pena per il 45enne che si professava innocente. E condannata anche la sua ex compagna sulla quale pesa anche l'indagine per la morte dell'altro figlio, Antonio Giglio, il bimbo di quattro anni morto il 27 aprile 2013 dopo essere anche lui precipitato dalla finestra dell'abitazione dei nonni materni al settimo piano dell'isolato 3 del Parco Verde di Caivano. Le due vicende hanno fatto ribattezzare il Parco Verdeil "Parco degli orrori".



Un processo molto complicato - Il processo per la morte di Fortuna è stato teso e complicato, tra versioni contrastanti dell'accaduto ed accuse incrociate, che hanno messo in dubbio la responsabilità di "Titò" per l'omicidio. Ad accusare Caputo fu soprattutto una delle figlie della Fabozzi, amica del cuore di Fortuna, nel corso di un drammatico incidente probatorio tenuto l'estate 2016. La conduzione da parte degli inquirenti è stata criticata dalla criminologa Roberta Buzzone, che in aula ha sottolineato come talune domande poste alla piccola fossero "suggestive". Il video del racconto della piccola è stato mostrato in aula.



Le accuse a "Titò" sono state confermate in aula da un detenuto compagno di cella di Caputo e la stessa madre di Fortuna, Mimma Guardato, ha sempre puntato il dito contro "Titò" e la Fabozzi.



La versione del padre di Fortuna - Sul fronte opposto il padre della bimba, Pietro Loffredo, ha sempre sostenuto che la figlia non sarebbe stata uccisa da Titò, ma da un'altra persona, con cui la Guardato aveva avuto una relazione ed un bimbo, che vive nello stesso stabile. Caputo ha indicato nella Fabozzi la responsabile della morte di Fortuna, oltre che di Antonio Giglio.



La difesa di Caputo: "Un capro espiatorio" - Per il suo difensore, avvocato Paolino Bonavita, Caputo - "è solo un capro espiatorio di una situazione su cui la Procura non ha fatto tutti gli accertamenti che avrebbe dovuto e potuto fare". Fortuna è caduta vittima di una rete di pedofili attiva al Parco Verde, su cui gli investigatori non hanno effettuato alcun approfondimento", aggiunge il legale.



La presunta rete di pedofili del Parco Verde - Per Angelo Pisani, difensore di Pietro Loffredo, "i veri colpevoli dell'omicidio di Fortuna sono ancora liberi, e la rete di pedofili al Parco Verde è sempre attiva, a causa di un altissimo degrado sociale e culturale di cui hanno colpa grave le istituzioni, che non hanno mai fatto nulla. La mia idea - conclude Pisani - è che sia stato ordito un complotto per nascondere i veri responsabili della morte di Chicca. Caputo è però responsabile degli abusi ai danni di una delle figlie della Fabozzi".