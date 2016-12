Ecomafie,sequestrati mezzi militari

Mezzi militari italiani in disuso, diretti in Somalia, "probabilmente per il gruppo islamista Al Shabab", sono stati sequestrati nel porto di Salerno. A rendere nota soltanto ora l'operazione, svolta la scorsa estate, il direttore dell'ufficio interregionale delle dogane per la Campania e la Calabria nel corso di una audizione in commissione ecomafie.