Diversi incendi tra Napoli e provincia, due intossicati

Diversi incendi stanno divampando in numerosi punti di Napoli e provincia. Il fronte che sta maggiormente impegnando i vigili del fuoco è in una zona tra Frattamaggiore e Casoria, in località Volta Carrozza, dove le fiamme hanno lambito alcune abitazioni: due persone intossicate. Interventi anche sulla collina dei Camaldoli a Napoli, a Ercolano e in zona Vesuvio. Colpita anche la provincia di Salerno, in particolare la Costiera amalfitana.