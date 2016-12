Detenuto ricoverato:sporta denuncia

20:12 - Un detenuto di 45 anni, Luigi Bartolomeo, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Loreto Mare, sarebbe stato percosso durante o dopo l'arresto. Lo denunciano Pietro Ioia, presidente dell'associazione "Ex detenuti organizzati", e i familiari. Il 45enne venne arrestato il 21 ottobre dai carabinieri per evasione. Secondo il racconto di Ioia, venne subito portato al centro clinico San Paolo e poi al Loreto a causa delle sue condizioni.