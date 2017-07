Delitto Ruggiero, Heven: "Vorrei essere stata io a morire al posto di Vincenzo"

"Ti giuro, ovunque ti trovi in questo momento, che vorrei essere stata io a morire al tuo posto", e poi: "Se solo avessi potuto prevedere l'atroce crudeltà che hai dovuto vivere avrei lottato con la vita pur di salvarti". Non si dà pace Heven Grimaldi, la trans tirata in ballo come movente del delitto di Vincenzo Ruggiero, l'attivista gay 25enne, scomparso da Aversa (Caserta) il 7 luglio, il cui cadavere è stato scoperto in uno scantinato dopo la confessione dell'assassino, Ciro Guarente. All'indomani del ritrovamento del corpo di Vincenzo torna su Facebook a raccontare tutto il suo dolore per il tragico epilogo della vicenda.