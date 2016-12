18:36 - "Si tratta di una sentenza ingiusta e intrisa di violazioni di legge. A iniziare dalla competenza". Lo ha detto Luigi De Magistris dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza che lo ha condannato a un anno e tre mesi di reclusione per abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Why not. Per i giudici il sindaco di Napoli, attualmente sospeso, "non rispettò le garanzie parlamentari, pur conoscendole".