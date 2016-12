De Magistris,oggi sentenza appello

Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris attende oggi la sentenza della Corte d'appello sul caso Why Not. Il primo cittadino della città partenopea è accusato di concorso in abuso d'ufficio per avere, nel corso dell'indagine diretta nel 2006, messo sotto intercettazione decine di parlamentari senza le dovute autorizzazioni. Se la condanna sarà confermata anche in secondo grado, il sindaco rischia nuovamente la sospensione dal suo incarico.