16:54 - "Impugnerò un'eventuale sospensione dalla carica di sindaco". Lo ha detto Luigi De Magistris, che rischia tale misura in base alla legge Severino, la stessa che ha interessato anche Silvio Berlusconi, decaduto da senatore. Puntualizza: "Non mischiamo la mia storia con quella di Berlusconi" e dichiara: "Secondo me non c'è automatismo, ma se mi sospenderanno andrò a fare il sindaco per strada. E nel 2016 mi ricandido".